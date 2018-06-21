مدير أمن الإسماعيلية يتابع التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة (صور)

تابع اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، ومساعده اللواء عادل أنور، والعميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، والرائد احمد الشناوي الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، تطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك سعر المواد البترولية.وأكد مدير أمن الإسماعيلية، لا تهاون في تطبيق التعريفة المقررة وهي جنيهان للتنقل داخل المحافظة، و8 جنيهات للتاكسي داخل الحي الواحد، و9 جنيهات من حي لآخر، و12 جنيها بحد أقصى للمسافات الطويلة داخل المدينة، مؤكدًا التزام بالتعريفة الجديدة التي أقرها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.وطالب مدير الأمن المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخالفين من السائقين لردعهم وللعمل على تطبيق التعريفة الجديدة تسهيلا عليهم، مشيرا إلى ضرورة التواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها غرفة عمليات إدارة المرور المحافظة.