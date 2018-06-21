أهم أخبار مصر اليوم الخميس 21/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 21-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم اعمال الإنشاءات للمقر الدائم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية – والتى تبلغ تكلفتها 3 مليار جنيه وتقام على مساحة 200 فدان وتنتهى اعمال الإنشاءات بنهاية العام الحالى.























