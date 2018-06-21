"برلماني": مصر بها عشوائيات خطرة ومهددة لحياة المواطنين
الخميس 21/يونيو/2018 - 11:13 م
جهاد جمال
قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن ملف الإسكان يحتوي على 3 مشروعات مختلفة الأول خاص بمشروعات الإسكان الاجتماعي، والثاني بالعشوائيات، والآخير خاص بإسكان دار مصر، مشيرًا إلى أن مشروع المليون التابع للإسكان تم تسليم 245 ألف وحدة سكنية منه.
وأوضح محمود خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس أن 350 ألف وحده سيتم تسليمهم خلال العام الحالي، و500 ألف وحدة سيتم تسليمهم خلال العامين القادمين.
وأضاف، أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته بحصر مساكن العشوائيات وتبين أن مصر بها عشوائيات خطرة ومهددة لحياة المواطنين تقدر بـ100 ألف وحدة سكنية أي ما يعادل بـ 800 ألف مواطن، مستكملًا أن ما تم تسليمه من العشوائيات 40 ألف وهناك 20 ألف سيتم تسليمهم خلال شهر يونيو الجاري، لافتًا إلى أن الباقي سيتم تسليمه خلال العام المقبل.