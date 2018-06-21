"برلماني": مصر بها عشوائيات خطرة ومهددة لحياة المواطنين

قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن ملف الإسكان يحتوي على 3 مشروعات مختلفة الأول خاص بمشروعات الإسكان الاجتماعي، والثاني بالعشوائيات، والآخير خاص بإسكان دار مصر، مشيرًا إلى أن مشروع المليون التابع للإسكان تم تسليم 245 ألف وحدة سكنية منه.





وأوضح محمود خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس أن 350 ألف وحده سيتم تسليمهم خلال العام الحالي، و500 ألف وحدة سيتم تسليمهم خلال العامين القادمين.



