زي النهاردة بتاريخ 22 - 06 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21 - 06 - 2018





** أحداث





* 971 - افتتاح الجامع الأزهر للصلاة، وهو الجامع الذي بدأ جوهر الصقلي بنائه في 4 أبريل 970.





* 1120 - معركة كتندة، بين قوات ألفونسو الأول ملك أراغون والجيش المرابطي تحت قيادة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين.





* 1527 - فتح الله طرد البرتغاليين من ميناء سوندا كيلابا (جاكرتا الآن)، الذي يحتفل به الآن كذكرى انشاء المدينة.





* 1941 - بدء الهجوم الالماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور.





* 1973 - كندا تلغي عقوبة الإعدام.





* 1986 - لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك.





* 2002 - زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخص.





* 2004 - البحرين توقف ستة أشخاص لمنعهم من القيام بأعمال تمس الأرواح والممتلكات ولاشتباه صلتهم بتنظيم القاعدة.





* 2004 - مقتل المختطف الكوري الجنوبي في العراق بعد انتهاء المدة المقترحة من خاطفيه لانسحاب القوات الكورية من العراق.





* 2009 - نجاة رئيس جمهورية إنغوشيتيا المتمتعة بالحكم الذاتي ضمن روسيا الاتحادية يونس بك يفكيروف من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه.









** مواليد





* 916 - سيف الدولة الحمداني، أبرز أمراء الدولة الحمدانية.





* 1757 - جورج فانكوفر، مستكشف إنجليزي.





* 1767 - فيلهلم فون همبولت، فيلسوف وسياسي ألماني.





* 1805 - جوزيبي مازيني، سياسي إيطالي.





* 1856 - هنري رايدر هاجرد، كاتب إنجليزي.





* 1864 - هيرمان مينكوفسكي، عالم رياضيات ألماني.





* 1897 - نوربير إلياس، عالم ألماني في علم الاجتماع.





* 1919 - راقية إبراهيم، ممثلة من يهود مصر.





* 1932 - أمريش بوري، ممثل هندي.





* 1940 - عباس كيارستمي، مخرج سينمائي إيراني.





* 1942 - أشرف عبد الغفور، ممثل مصري.





* 1946 - فيحان العربيد، ممثل كويتي.





* 1949 - ميريل ستريب، ممثلة أمريكية.





* 1949 - محسن صالح، لاعب ومدرب كرة قدم مصري.





* 1952 - غراهام غرين، ممثل كندي.





* 1953 - سيندي لوبر، مغنية الأمريكية.





* 1954 - نبيلة كرم، ممثلة لبنانية.





* 1960 - سميرة صدقي، ممثلة مصرية.





* 1964 - دان براون، كاتب الأمريكي.





* 1970 - ميشال ألفتريادس، موسيقي وسياسي لبناني.





* 1971 - خداداد عزيزي، لاعب كرة قدم إيراني.





* 1971 - ماري لين راجسكوب، ممثلة أمريكية.





* 1974 - دونالد فيزن، ممثل أمريكي.





* 1974 - إيمان القصيبي، ممثلة سعودية.





* 1978 - إيشة فارلير، ممثلة تركية.





* 1978 - ندين تحسين بك، ممثلة سورية.





* 1980 - كارلوس دياز، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1981 - أحمد فلوكس، ممثل مصري.





* 1982 - حمد المنتشري، لاعب كرة قدم سعودي.





* 1982 - أندوني إيراولا، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1982 - سورايا شافيز، ممثلة وعارضة أزياء برتغالية.





* 1983 - عيسى المحياني، لاعب كرة قدم سعودي.





* 1984 - جانكو تيبساريفيك، لاعب كرة مضرب صربي.





* 1987 - لي مين هو، ممثل ومغني كوري.





* 1988 - كيران لي، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1990 - سيباستيان يونغ، لاعب كرة قدم ألماني.





* 1992 - غزلان، ممثلة كويتية.









** وفيات





* 1429 - غياث الدين الكاشي، عالم فارسي في علم الفلك والرياضيات.





* 1691 - سليمان الثاني، سلطان عثماني.





* 1969 - جودي غارلند، ممثلة أمريكية.





* 1976 - صالح جودت، شاعر مصري.





* 1987 - تقي الدين الهلالي، عالم دين مغربي.





* 1987 - فريد أستير، ممثل أمريكي.





* 1990 - إليا فرانك، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.





* 1993 - المختار بن حامدُنْ، مؤرخ وشاعر موريتاني.





* 1996 - صلاح أبو سيف، مخرج سينمائي مصري.





* 2000 - رشدي المهدي، ممثل مصري.





* 2008 - ألبير قصيري، كاتب مصري يكتب بالفرنسية.





* 2012 - عثمان الشمايلة، ممثل أردني.





* 2015 - جيمس هورنر ملحن أمريكي متخصص في موسيقى الأفلام.





* 2016 - أمجد صبري مغني ومنشد صوفي باكستاني.









** أعياد ومناسبات



