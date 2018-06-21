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ميسي يحقق أسوأ أرقامه في المونديال

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:23 م
ميسي يحقق أسوأ أرقامه في المونديال
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مني العوضي
 

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي أسوأ أرقامه في مباراة بكاس العالم لعب فيها 90 دقيقة كاملة، حيثُ لمس الكرة 49 مرة فقط ضد كرواتيا، اليوم.


خسر منتخب الأرجنتين من كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم.


أصبح المنتخب الأرجنتيني في مأزق بعد الخسارة اليوم، لأن في رصيده نقطة واحدة متساويًا مع آيسلندا.


في المقابل ضمن منتخب كرواتيا الصعود رلدور الـ 16 بعد الفوز على نيجيريا بهدفين وعلى الأرجنتين بثلاثية.

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