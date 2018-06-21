ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة تحضير سلطة الشمندر بالجبن

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:20 م
طريقة تحضير سلطة الشمندر بالجبن
سلطة الشمندر بالجبن - أرشيفية
طباعة
 
المقادير:

السبانخ: 200 جم "مفروم خشن"
الشمندر: 500 جرامًا "مسلوق مقشر ومقطع مكعبات"
جبن فيتا: كوب "مقطع مكعبات"
البصل الأخضر: 2 عود "مفروم"
زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة
عصير الليمون: 5 ملاعق كبيرة
العسل: 2 ملعقة كبيرة
الماسترد: ملعقة كبيرة
ملح: ربع ملعقة صغيرة


طريقة التحضير:

1- ضعي السبانخ في طبق عميق واسع.

2- أضيفي الشمندر ورتبيه فوق السبانخ.

3- وزعي الجبن الفيتا والبصل فوقه.

4- اخلطي عصير الليمون والزيت والملح والعسل والماسترد في وعاء جيداً.

5- صبي المزيج فوق السلطة وقدميها فوراً.
المزيد عن: مقادير مطبخ مرات طريقة تحضير سلطة الشمندر بالجبن سلطة الشمندر الشمندر الجبن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
1
x
14:00
1
أستراليا
فرنسا
1
x
17:00
0
بيرو
الأرجنتين
0
x
20:00
3
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 10:30:09 PM