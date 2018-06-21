طريقة تحضير سلطة الشمندر بالجبن
الخميس 21/يونيو/2018 - 10:20 م
المقادير:
السبانخ: 200 جم "مفروم خشن"
الشمندر: 500 جرامًا "مسلوق مقشر ومقطع مكعبات"
جبن فيتا: كوب "مقطع مكعبات"
البصل الأخضر: 2 عود "مفروم"
زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة
عصير الليمون: 5 ملاعق كبيرة
العسل: 2 ملعقة كبيرة
الماسترد: ملعقة كبيرة
ملح: ربع ملعقة صغيرة
طريقة التحضير:
1- ضعي السبانخ في طبق عميق واسع.
2- أضيفي الشمندر ورتبيه فوق السبانخ.
3- وزعي الجبن الفيتا والبصل فوقه.
4- اخلطي عصير الليمون والزيت والملح والعسل والماسترد في وعاء جيداً.
5- صبي المزيج فوق السلطة وقدميها فوراً.
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