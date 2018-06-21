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كرواتيا تحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 1998

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:21 م
كرواتيا تحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 1998
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مني العوضي
 

نجح منتخب كرواتيا في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم للمرة الثانية، بعد نسخة 1998.


حقق المنتخب الكرواتي فوزًا غاليًا على الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 بروسيا.


يحتل منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلفه آيسلندا والأرجنتين بنقطة لكلا منهما ونيجيريا بدون نقاط.


كان المنتخب الكرواتي قد تفوق على نيجيريا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من نفس المجموعة بالمونديال.

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