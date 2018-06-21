ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لوكا مودريتش يصنع رقم قياسي جديد

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:20 م
لوكا مودريتش يصنع رقم قياسي جديد
طباعة
عمر عبد العزيز
 

‏نجح منتخب كرواتيا في إحراز هدفين في مرمي نظيره الأرجنتيني، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، في كأس العالم 2018 بروسيا ليقطع شوطا كبيراً نحو التأهل للدور الثاني.


جاء الهدف الأول لكرواتيا بسبب خطأ فادح من حارس مرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ثم ضاعف لوكا مودريتش تقدم منتخب بلاده.


وصار لوكا مودريتش أول لاعب من نادي ريال مدريد الإسباني يسجل في مرمي منتخب الأرجنتين عبر تاريخ المونديال.

المزيد عن: مودريتش كورة كرواتيا كأس العالم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
1
x
14:00
1
أستراليا
فرنسا
1
x
17:00
0
بيرو
الأرجنتين
0
x
20:00
3
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 10:40:09 PM