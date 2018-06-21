لوكا مودريتش يصنع رقم قياسي جديد

‏نجح منتخب كرواتيا في إحراز هدفين في مرمي نظيره الأرجنتيني، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، في كأس العالم 2018 بروسيا ليقطع شوطا كبيراً نحو التأهل للدور الثاني.





جاء الهدف الأول لكرواتيا بسبب خطأ فادح من حارس مرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ثم ضاعف لوكا مودريتش تقدم منتخب بلاده.



