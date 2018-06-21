لرفع الأرباح.. "تيسلا" تستغني عن 9% من موظفيها

استغنت شركة تيسلا عن خدمات ألوف من موظفيها لأجل رفع نسبة الربح، وأكدت أن ذلك لن يؤثر على إنتاجيتها.





يهدف تخفيض أعداد العاملين إلى تبسيط الهيكل الإداري في تيسلا والذي وعدت به قبل شهر، ويبدو أن تيسلا ليست سعيدة تماماً بهذا القرار الذي سيؤثر على مئات من الموظفين حيث يقول إيلون موسك في بريد إلكتروني "أصبحنا مضطرين إلى خفض التكاليف لنتمكن من جني الأرباح، ولقد اضطررنا إلى أخذ هذا القرار الصعب والتخلي عن 9% من زملائنا في الشركة".





وأشار إلى أن الأشخاص الذين سيغادرون تيسلا هم بمعظمهم من أصحاب الرواتب المرتفعة وليس أحد منهم من أقسام الإنتاج وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر على مقدرة تيسلا على إنتاج موديل 3.



