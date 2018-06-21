بعد اعتقالها في روسيا.. كل ما تريد معرفته عن الجاسوسة كارينا تسوركان

أعلنت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم، الخميس، اعتقال السلطات الروسية، كارينا تسوركان، العضوة السابقة في مجلس إدارة الشركة، التي ستبني أول محطة للطاقة النووية في تركيا، بتهم التجسس.

التعقب لمدة طولية

ووفق ما جاء بوكالات الأنباء العالمية، فإن "أجهزة الأمن الروسية كانت تتعقب تسوركان لفترة طويلة قبل اعتقالها، وذكرت أن محكمة في مقاطعة ليفورتوفو في موسكو أرسلت المشتبه بها البالغة من العمر 43 عامًا إلى مركز احتجاز للمحاكمة".

الترحيل للسجن

ففي 15 يونيو الجاري، قضت محكمة ليفورتوفو في موسكو بتوقيف الرومانية المشبوهة على ذمة التحقيق وترحيلها إلى سجن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في موسكو.

التهم الموجهة إليها

"جمع ونقل أسرار الدولة وغيرها من المعلومات المحمية قانونًا، لأجهزة الاستخبارات في دول أجنبية بينها رومانيا"، كانت تلك التهم الموجهة إليها من أجهزة الأمن الروسية.

عضو مجلس أول محطة نووية تركية

وحول سيرتها الذاتية، فقد شغلت تسوركان حتى مارس 2017، منصب عضو بمجلس إدارة الشركة التي ستبني أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وهي محطة الطاقة النووية في أكيكوو.

الإشراف على تصدير الكهرباء من روسيا

كما كانت عضوًا في مجلس إدارة شركة الكهرباء الروسية Inter RAO، التي تشرف على تصدير الطاقة الكهربائية من روسيا.

الجنسية الرومانية

حصلت كارينا على الجنسية الرومانية بعام 2016، ولا تحمل الجنسية الروسية، ولكنها تخلت عن جنسيتها الأصلية وهي المولدوفية من أجل الحصول على الجنسية الرومانية.

الترحيل القسري

إذا ثبت الاتهام الموجه إليها فسوف يصدر بحقها حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا، كما يصدر بحقها الترحيل القسري من الأراضي الروسية، وحرمانها من دخول روسيا لمدى الحياة.