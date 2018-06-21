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لوكا مودريتش يحطم الأرقام بقذائفه على المرمي

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:17 م
لوكا مودريتش يحطم الأرقام بقذائفه على المرمي
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عمر عبدالعزيز
 

‏نجح منتخب كرواتيا في التفوق بثلاثة أهداف نظيفة علي نظيره الأرجنتيني، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، في كأس العالم 2018 بروسيا ليضمن بذلك الطريق نحو التأهل للدور الثاني.

 

جاء الهدف الأول لكرواتيا بسبب خطأ فادح من حارس مرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ثم ضاعف لوكا مودريتش تقدم منتخب بلاده، ثم أضاف إيفان راكيتيتش الهدف الثالث.

 

وأصبح لوكا مودريتش أكثر لاعب كرواتي يسجل أهداف من خارج منطقة الجزاء في البطولات الكبرى (كأس العالم + اليورو): هدفين، ضد تركيا في 2016 وضد الأرجنتين في 2018.


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