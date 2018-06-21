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مايكروسوفت تعلن توقف دعم "Xbox" لتقنية الواقع الافتراضي

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:15 م
مايكروسوفت تعلن توقف دعم Xbox لتقنية الواقع الافتراضي
Xbox
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أكد المدير التسويقي لقسم الألعاب في شركة مايكروسوفت أن شركته ليس لديها أي خطط لتطوير ودعم تقنية الواقع الافتراضي في أجهزة Xbox خلال الفترة القادمة، بالرغم من سعيها لدعم التقنية على أجهزة الكمبيوتر.

وتعمل مايكروسوفت بشكل مستمر على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، حتى أنها تمتلك نظارتها الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي وتعمل على تطوير نظارة أخرى، كما تعمل على توفير المحتوى المبني على تقنيات الواقع للتلفزيون والكمبيوتر، إلا أن العمل على تطوير نفس الأمر لأجهزة Xbox أقل بكثير.

وكان رئيس قسم الألعاب في الشركة فيل سبنسر قد تحدث قبل عامين عن سعي الشركة لدعم تقنيات الواقع على أجهزة الألعاب، إلا أن الأمر كان مجرد حماس زائد وقتها، حيث لم تظهر أي نتائج حتى الآن وقام المدير التنفيذي للقسم بنفي الأحاديث حول دعم التقنيات قريباً.

ومن جانبه، فإن سوني تبدو الأكثر تنوعاً في مجال الألعاب، حيث قامت بتقديم جهاز PS4 Pro الداعم لتقنية الواقع الافتراضي قبل عامين لتوفر تجربة لعب مثالية للمستخدمين.
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