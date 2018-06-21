بالأرقام.. مباراة أسطورية للقائد مودريتش ضد الأرجنتين

‏نجح منتخب كرواتيا في التفوق بثلاثة أهداف نظيفة علي نظيره الأرجنتيني، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، في كأس العالم 2018 بروسيا ليضمن بذلك الطريق نحو التأهل للدور الثاني.





جاء الهدف الأول لكرواتيا بسبب خطأ فادح من حارس مرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ثم ضاعف لوكا مودريتش تقدم منتخب بلاده، ثم أضاف إيفان راكيتيتش الهدف الثالث.





وحقق مودريتش أرقام مميزة خلال المباراة، وقد جاءت كالتالي :





-اكتمال عمليات الاستحواذ بنسبة 100 % (2/2).

-مبارزات جوية فازت 100% (3/3).

فازت بالإلتحامات 100% (2/2).

عدد اللمسات: 62 لمسة.

تمريرات صحيحة: 42 تمريرة.

اعتراضات: 3 إعتراضات.

فرص تم إنشاؤها: 2.

تسديدات: 2.

أهداف: هدف واحد.



