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"الوزراء": لن نبدأ من الصفر في ملف الإصلاح

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:14 م
الوزراء: لن نبدأ من الصفر في ملف الإصلاح
السفير أشرف سلطان
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أمنية فوزي
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستسعى لإجراء بعض التعديلات على السياسة الضريبية، والتعاون القائم بين وزارة المالية وبعض قطاعات الدولة.

وأشار "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "أون لايف" اليوم الخميس، إلى أن رئيس الوزراء كرّم بعض الوزراء السابقين، كوزير الصحة، والطيران المدني، كـ لافتة إنسانية.

وأوضح حكومة المهندس مصطفى مدبولى لن تبدأ من الصفر في ملف الإصلاح الاقتصادى ولكنها تستكمل جهود حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق.
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