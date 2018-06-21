مفوض الأمم المتحدة يزور دمياط (صور)

استقبل حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بدمياط، وفدا من مكتب مفوضية الأمم المتحدة بالإسكندرية برئاسة أتسوكو فوروكاوا القائم باعمال مدير مكتب مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين، واحمد على مسئول التواصل المجتمعي.



وفى سياق متصل تم بحث سبل التعاون المشترك فى الفترة القادمة من خلال الدمج وخدمة المجتمع المحلى بجانب شئون اللاجئين.



كما ذكر عبد الغفار، بعض الأسس التى يجب مراعاتها اثناء العمل فى الجمعيات بشكل مؤسسى والإجراءات الواجب اتباعها، كما ذكر أن المديرية تتعامل فى مجالات عديدة ومن أبرزها مجال حماية الاطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.