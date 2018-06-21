ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفوض الأمم المتحدة يزور دمياط (صور)

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:14 م
مفوض الأمم المتحدة يزور دمياط (صور)
طباعة
هند الشيال
 
استقبل حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بدمياط، وفدا من مكتب مفوضية الأمم المتحدة بالإسكندرية برئاسة أتسوكو فوروكاوا القائم باعمال مدير مكتب مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين، واحمد على مسئول التواصل المجتمعي.

وفى سياق متصل تم بحث سبل التعاون المشترك فى الفترة القادمة من خلال الدمج وخدمة المجتمع المحلى بجانب شئون اللاجئين.

كما ذكر عبد الغفار، بعض الأسس التى يجب مراعاتها اثناء العمل فى الجمعيات بشكل مؤسسى والإجراءات الواجب اتباعها، كما ذكر أن المديرية تتعامل فى مجالات عديدة ومن أبرزها مجال حماية الاطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
مفوض الأمم المتحدة يزور دمياط (صور)
مفوض الأمم المتحدة يزور دمياط (صور)
مفوض الأمم المتحدة يزور دمياط (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
1
x
14:00
1
أستراليا
فرنسا
1
x
17:00
0
بيرو
الأرجنتين
0
x
20:00
3
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 10:40:09 PM