"الفقى": البورصة ستواصل التحسن لتصل إلى 16800 نقطة خلال الأسبوع المقبل

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال ومدير شركة اصول للوساطة المالية،ان البورصة المصرية اغلقت مؤشراتها على ارتفاع جماعى مع نهاية تداولات الاسبوع حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" 202 بنسبة 1.25% ووصله الي مستوي 16345 نقطة بأحجام تداول 741 مليون،قائلا ان بذلك تخطي المؤشر الرئيسي مستوي المقاومة عند 16200 نقطة الي 16250 نقطةبعد زوال تداعيات التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ورفع الفدرالي الامريكي للقائدة بمقدار 0.25% .





واضافة الفقي الي حالة الاحتقان التى كانت موجودة بعد ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود وعدم ادراك المستثمر،مضيفا الى ان هذه الزيادة تصب في صالح الاسهم بالسلب ام بالايجاب،حيث تماسك المؤشر الرئيسي قرب مستويات 15800 نقطةولم يقترب من منطقة الدعم القوية عند 15700 نقطة وذلك ضعف عزم الهبوط في هذه المناطق واستعاد السوق توازنة بجلسة امس الاربعاء واستطاع ان يتخطي مستوي المقاومة عند 16200 نقطة مع نهاية تداولات الاسبوع.





وتوقع خبير أسواق المال استمرار تحسن الاداء السوق مع بداية الاسبوع القادم وعودة القوي الشرائية بشكل كامل واستهداف مستوي اول عند 16500 نقطة ثم 16800 نقطة.





واشار إلى أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" صعد ايضا بمقدار 10 نقط بنسبة 1.22٪؜ حيث وصل الي 811 نقطة.





حيث اصبحت أسعار غالبية أسهم المؤشر جاذبة للشراء بعد حركة التصحيح الاخيرة ومتوقع له مستوي 825 نقطه خلال بدايات الاسبوع القادم.