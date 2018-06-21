عماد السيد لـ"الفجر الرياضي" : عودتي للزمالك تأخرت كثيرا .. وجاهز للمنافسة على حراسة عرين الأبيض

قال عماد السيد حارس مرمى نادي إنبي والمنتقل حديثا لصفوف نادي الزمالك، إنه في غاية السعادة لانضمامه للقلعة البيضاء.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": " أنه كان يتمنى منذ فترة كبيرة العودة لبيته القديم".

وأكمل:" أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت، مشيرا إلى أنه قام بالتوقيع للزمالك من قبل 3 مرات ولم يكتمل الانتقال".

وأردف:" الكابتن إسماعيل يوسف تحدث معي خلال شهر رمضان وبدأت المفاوضات من وقتها".

وواصل:" أنه سينافس حراس نادي الزمالك لكي يثبت جدارته ويشارك مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

واستطرد:" مسئولي إنبي لم يوافقوا على رحيلي في البداية نظرا لحاجة الفريق، ولكني تحدثت مع الجهاز الفني حتى وافق على طلبي بالانتقال للزمالك".

نادي انبي قد عارضوا انتقاله لحاجة الفريق له لكنه جلس مع الجهاز الفني وتكلم معهم حتى وافقوا على انتقاله

ووجه اللاعب رسالة لجماهير نادي الزمالك انه سيبذل كل ما فيه حتى يفيد النادي وقال انه ابن نادي الزمالك وهو بيته واوعد الجماهير بحصد البطولات.