الأرجنتين تفشل في الفوز بأول مباراتين منذ 1974

خسر منتخب الأرجنتين من كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 بروسيا.





تقدم ريبيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 53 ثم أضاف لوكا مودريتش الثاني قبل أن يعزز راكيتيتش النتيجة بهدف ثالث قاتل لكرواتيا.



