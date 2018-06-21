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الأرجنتين تفشل في الفوز بأول مباراتين منذ 1974

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:11 م
الأرجنتين تفشل في الفوز بأول مباراتين منذ 1974
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مني العوضي
 

خسر منتخب الأرجنتين من كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 بروسيا.


تقدم ريبيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 53 ثم أضاف لوكا مودريتش الثاني قبل أن يعزز راكيتيتش النتيجة بهدف ثالث قاتل لكرواتيا.


بهذه النتيجة؛ يفشل منتخب الأرجنتين بالفوز في أول مباراتين من كأس العالم للمرة الأولى منذ 1974.


تعادل منتخب الأرجنتين أمام آيسلندا بهدف لكلا منهما، في المباراة الأولى قبل أن يخسر أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة.


يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلفه آيسلندا والأرجنتين بنقطة واحدة لكلا منهما ثم نيجيريا بدون نقاط.

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