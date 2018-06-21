الأرجنتين تتلقي أكبر هزيمة في دور المجموعات منذ 1958

تلقي منتخب الأرجنتين هزيمة ثقيلة أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهم بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

سجل ثلاثية المنتخب الكرواتي أنتي ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش في الشوط الثاني من خلال أحداث اللقاء.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات أن هذه أكبر هزيمة للأرجنتين في المراحل الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم منذ خسارتها 1-6 أمام تشيكوسلوفاكيا في 1958.