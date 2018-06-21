الأرجنتين تفشل في الفوز بـ4 مباريات متتالية بالمونديال

تلقي منتخب الأرجنتين هزيمة ثقيلة أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهم بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.





سجل ثلاثية المنتخب الكرواتي أنتي ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش في الشوط الثاني من خلال أحداث اللقاء.





ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن منتخب الأرجنتين فشل في الفوز بأربع مباريات متتالية لكأس العالم تعادل في مباراتين وخسر مثلهم وهي المرة الأولي في التاريخ.