النفط يهبط عند التسوية مع انتظار اجتماع "أوبك"

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع توقعات بزيادة "أوبك" لإنتاج الخام في اجتماعها المرتقب.





وقلص الخام الأمريكي خسائره بنهاية التعاملات ولكن ظل تحت الضغط مع إشارات بأن منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين من خارجها سيتخذون قراراً برفع الإنتاج في اجتماع غداً الجمعة.





وغادر وزير النفط الإيراني لقاء بين أعضاء "أوبك" قبل الاجتماع الرئيسي قائلاً:" إن المحادثات لا تسير على مايرام"، بعد ساعات من تقارير أشارت إلى تلميح طهران الموافقة على زيادة الإنتاج.





ومن جانبه، دعم وزير الطاقة السعودي زيادة إنتاج الخام من قبل "أوبك" وحلفاؤها بمقدار مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن سوق النفط قد عاد للاتزان.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 65.54 دولار للبرميل، بعدما سجل 64.34 دولار في وقت سابق من التعاملات.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنسبة 2.2% إلى 73.08 دولار للبرميل.