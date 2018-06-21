كرواتيا تذل الأرجنتين بثلاثية وتقربها من توديع المونديال

تلقي منتخب الأرجنتين هزيمة ثقيلة أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهم بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.





انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وفي الشوط الثاني، سجل أنتي ريبيتش الهدف الأول في الدقيقة 53، ثم أضاف مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 80.





وقبل نهاية اللقاء سجل راكيتيتش الهدف الثالث في الدقيقة 90 لينهي على كافة آمال الأرجنتين، وتقربها من توديع البطولة.





وبهذه النتيجة يرفع منتخب كرواتيا رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة بعد التعادل مع آيسلندا في اللقاء الأول.