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الظهور الاجتماعي الأول لزوجة المطرب "أبو" في عزاء والده (صور)

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:53 م
الظهور الاجتماعي الأول لزوجة المطرب أبو في عزاء والده (صور)
أبو
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سارة إبراهيم، تصوير: محمد لطفي
 
ظهرت نهال لهيطة، زوجة المطرب والملحن "أبو"، في عزاء والد زوجها المهندس خالد أبو العينين، المقام حالياً داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

ويعد هذا الظهور الاجتماعي الأول لنهال، عقب زواجها من "أبو" العام الماضي، حيث اقتصر ظهور العروسين على جلسة تصوير جمعت بينهما، في شهر فبراير الماضي.

يذكر أن والد "أبو" رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وتم دفنه بمقابر الأسرة ببورسعيد.
الظهور الاجتماعي الأول لزوجة المطرب "أبو" في عزاء والده (صور)
الظهور الاجتماعي الأول لزوجة المطرب "أبو" في عزاء والده (صور)
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