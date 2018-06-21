قاعة مشتركة للسيدات والرجال في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)

شهد عزاء المهندس خالد محمد أبو العينين، والد المطرب والملحن "أبو"، جلوس السيدات والرجال داخل قاعة واحدة مشتركة أثناء تقديم واجب العزاء، بمسجد عمر مكرم.



حضر العزاء عدد من نجوم الفن، من بينهم بشرى، عمر السعيد، محمد ثروت، والوزير الأسبق طاهر أبو زيد.



يذكر أن والد "أبو" رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وتم دفنه بمقابر الأسرة ببورسعيد.