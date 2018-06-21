طاهر أبو زيد وعمر السعيد يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)

وصل منذ قليل، طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، والفنان عمر السعيد، لحضور عزاء المهندس خالد محمد أبو العينين، والد المطرب والملحن "أبو".



يقام العزاء حالياً داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور نجوم الفن.



يذكر أن والد "أبو" رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وتم دفنه بمقابر الأسرة ببورسعيد.