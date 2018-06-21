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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:39 م
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة
أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط لتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى على اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 39  والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة ، ومطروح العظمى 30  والصغرى 22 درجة.

المزيد عن: مصر شمال البلاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية الملاحة البحرية السواحل الشمالية
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