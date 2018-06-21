جابر عصفور يؤدي واجب العزاء في سيد البحراوي (صور)

وصل منذ قليل، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الاسبق، وشاكر عبدالحميد، لمسجد عمر مكرم بالتحرير لأداء واجب العزاء في الدكتور سيد البحراوي، والذي فارق الحياة مساء الجمعة الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.



الدكتور سيد البحراوي، هو أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وعمل في جامعة ليون الثانية بفرنسا، وتولى الإشراف على عشرات الرسائل العلمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مصر والجزائر وفرنسا، كما شارك في الكثير من المؤتمرات الدولية والعربية منذ عام 1979، ونُشرت مقالاته في مختلف الصحف المصرية والعربية والفرنسية.