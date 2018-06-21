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"الباز" عن مباراة مصر والسعودية: "مجرد تحصيل حاصل"

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:37 م
الباز عن مباراة مصر والسعودية: مجرد تحصيل حاصل
محمد الباز
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جهاد جمال
 

قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر لديها مباراة واحدة مع السعودية في مونديال روسيا 2018، مستكملًا: "وده ماتش خارج الحسبة وإحنا مجرد تحصيل حاصل". 

وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن هناك شائعات وكثير من اللغط تتردد حول مباراة مصر والسعودية، وهذا ما نحذر منه.

وتابع الإعلامي، نحن لا نريد شوشرة لأنه في النهاية الأمر ما هو إلا مباراة، نافيًا رفض بعض اللاعبين المصريين المشاركة في المباراة، مؤكدًا أن الفريق يقوم بالتدريبات كاملًا وغير منقوص وهذا الأمر لم يطرح أساسًا.

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