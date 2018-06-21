ارتفاع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، بينما استقر سعره في عدد آخر من البنوك عند نفس مستويات التعاملات الصباحية.





وصعد سعر صرف الدولار في بنك البركة إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، بتعاملات اليوم المسائية، مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، خلال التعاملات الصباحية اليوم.





وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع، مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، خلال تعاملات الصباح.





وظل سعر الدولار في بنك القاهرة ثابتا عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.





واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.85 جنيه مقابل 17.83 جنيه.





وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي العربي الأفريقي والتجاري الدولي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.



