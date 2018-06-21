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محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:30 م
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب أبو (صور)
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سارة إبراهيم، تصوير: محمد لطفي
 
وصل منذ قليل، المنتج محسن جابر والفنانة بشرى، لحضور عزاء المهندس خالد محمد أبو العينين، والد المطرب والملحن "أبو"، داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

وكان الفنان محمد ثروت، أول حضور العزاء، ومن المنتظر وصول عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

يذكر أن والد "أبو" رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وتم دفنه بمقابر الأسرة ببورسعيد.
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
محسن جابر وبشرى يصلان عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
طباعة
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