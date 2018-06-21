السلطات التركية تمنع نائبين أوروبيين من مراقبة الانتخابات

منعت السلطات التركية، الخميس، نائبين، أحدهما سويدي والآخر ألماني، من الدخول لمراقبة الانتخابات العامة المقررة الأحد المقبل.





وكان من المقرر أن يشارك النائب الألماني أندري هونكو في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لحساب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. حسب "العين" الإخبارية





وأفاد النائب بأنه كان يستعد للتوجه من فيينا إلى تركيا عندما أبلغ ممثل تركيا في منظمة الأمن والتعاون أنه لن يسمح له بدخول البلاد.





وقال النائب هونكو: "بوصفي نائبا في البرلمان الألماني وعضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، شاركت في مراقبة جميع الانتخابات في تركيا تقريبا".





أما النائب السويدي جبار أمين، فقد أبلغ برفض السلطات التركية دخوله بعد أن وصل إلى مطار إسطنبول.





وقال لوكالة الأنباء السويدية "تي تي": "حين وصلت إلى مراقبة الجوازات كانت أجهزة المخابرات تنتظرني، أخذوا جواز سفري واقتادوني إلى مكان آخر".





وبعد 5 دقائق قالوا لي إنهم تلقوا أوامر من جهات عليا برفض دخوله إلى تركيا.





وقال إنه لم يتم توضيح سبب ذلك، لكن أجهزة المخابرات التركية قالت له إنهم سيعملون على أن يستقل أول طائرة متجهة إلى ستوكهولم.





وعبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في رسالة، عن "خيبة أملها"، مبدية أسفها لمنع أعضاء من مهمتهم للمراقبة من دخول تركيا بداعي "وجهات نظرهم السياسية المعبر عنها علنا".



