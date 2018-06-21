الغضبان والطرابيلي وعمار في استقبال وزير الرياضة

اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منذ يومين، مع حسام حسن المدير الفني لفريق المصري في الديوان العام بالمحافظة بدون توجيه الدعوة لمجلس ادارة النادي المصري.









ومن خلال الاجتماع أعلن المحافظ دعمه للجهاز الفني ثم حضر معه مران الفريق الاساسي في حضور عضوا مجلس الادارة علي الطرابيلي،حسن عمار فقط، وفي غياب باقي أعضاء المجلس الذي لم يتم توجيه الدعوة لهم أيضا لحضور أجتماع وزير الرياضة اليوم.









وقام وزير الشباب والرياضة مع محافظ بورسعيد بزيارة النادي المصري وبحضور ايضا عضوا ثنائي علي الطرابيلي ، حسن عمار في غياب تام ايضا لمجلس الادارة الادارة.





ولاحظت جماهير النادي المصري عدم اهتمام المحافظ بالاجتماع معهم اثناء الفترة الماضية وتجاهله لهم بشكل متعمد وهذا ما وضح خلال الايام السابقة وتسائلت جماهير بورسعيد هل هذه رساله قوية من المحافظ وشئون الدولة بعدم رغبتهم في تواجد هذا المجلس المنهار واعلان دعمهم لجماهير بورسعيد في سحب الثقة؟.