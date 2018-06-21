حارس تونس يغادر روسيا إلى فرنسا

غادر معز حسن حارس مرمى تونس اليوم عن مقر إقامة منتخب بلاده في موسكو متجهًا إلى فرنسا للخضوع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه نيس الذي أعاره في الموسم الماضي إلى شاتورو.





ومن المتوقع أن يجري حسن عملية جراحية على مستوى الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى بالمونديال ضد إنجلترا.





وكان سهيل الشملي طبيب منتخب توني قد صرح أن حسن تعرض لخلع في مفصل الكتف ما فرض عليه مغادرة الميدان منذ الدقيقة 15 لمواجهة إنجلترا وترك مكانه لزميله فاروق بن مصطفى.



