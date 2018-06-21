ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حارس تونس يغادر روسيا إلى فرنسا

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:24 م
حارس تونس يغادر روسيا إلى فرنسا
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
غادر معز حسن حارس مرمى تونس اليوم عن مقر إقامة منتخب بلاده في موسكو متجهًا إلى فرنسا للخضوع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه نيس الذي أعاره في الموسم الماضي إلى شاتورو.

ومن المتوقع أن يجري حسن عملية جراحية على مستوى الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى بالمونديال ضد إنجلترا.

وكان سهيل الشملي طبيب منتخب توني قد صرح أن حسن تعرض لخلع في مفصل الكتف ما فرض عليه مغادرة الميدان منذ الدقيقة 15 لمواجهة إنجلترا وترك مكانه لزميله فاروق بن مصطفى.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
1
x
14:00
1
أستراليا
فرنسا
1
x
17:00
0
بيرو
الأرجنتين
0
x
20:00
0
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 9:00:05 PM