وائل كفوري يطرح "أخدت قرار" (فيديو)

طرح الفنان اللبناني، وائل كفوري، أغنية "أخدت قرار" التي صورها على طريقة الفيديو كليب وظهر فيه كواليس تحضيراته لحفل غنائي، ولم تظهر بجانبه إحدى العارضات كما هو معتاد بمعظم الكليبات.





أغنية "أخدت قرار" من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.





وتقول كلمات الأغنية: "صِرت معوّد عَ الفِرقَه ما بترجّى حَدا يضَلّ ولا بِحترِق عَ مَلقى ولا بتعذّب لمّا فِلّ خَلص أخدت القرار يَعني هَيك وبإختصار يَلّي بَدّو يِبقى يِبقى ولّي بَدّو يفِلّ يفِلّ صِرت معوّد عَ جروحي مِن إيدين الحَبّيتُن وِلّي عطَيتن مِن روحي ما يرِدّو يَلّي عطَيتُن حَتّى اللّي قِلت عَنّو بهالدني ما في مِنّو طلع مِتلو مِتل الكلّ اللّي باعو حُبّي الغالي وخِسروني مِن إيدَيهن زَعَلي مَنّو عَ حالي والله زِعلان علَيهُن وِلّي مفَكّر ظلَمني وقت اللّي بِعِد عَنّي ظَلم حالو لمّا فَلَ.