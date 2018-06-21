تعرف على تفاصيل اجتماع لجنة اللوائح بحضور "الخطيب"

عقدت لجنة إعداد لائحة النادي اجتماعًا مطولًا، ظهر اليوم، بمقر النادي بالجزيرة. حضره الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة آخر التطورات التي وصلت إليها اللجنة بشأن لائحة النظام الأساسي للنادي.





وقام المستشار محمود فهمي، الفقيه القانوني وعضو مجلس إدارة النادي الأسبق، بشرح كامل لما أنجزته ورشة العمل طوال الفترة الماضية، والتطرق لبعض البنود الجوهرية في اللائحة.. واطلع «الخطيب» على التعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض البنود الخاصة. وإن إعداد هذه اللائحة بدأ منذ عدة شهور بناء على تكليف مجلس الإدارة، والذي يبذل أقصى جهد لإنجاز لائحة النظام الأساسي بأسرع وقت ممكن.





وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، إن الاجتماع كان مثمرًا للغاية، وتبادل الحضور العديد في وجهات النظر، حول بعض البنود، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة، بصفة أسبوعية، الخاصة للعمل على إنجاز هذه اللائحة في وقت قياسي، ليصبح للنادي لائحته الخاصة التي تحكم شئونه دون تدخل.





وأضاف أن هناك العديد من أعضاء اللجنة شاركوا في جلسة اليوم، يتقدمهم العامري فاروق نائب رئيس النادي، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والمستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية، والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق واللوائح التشريعية.