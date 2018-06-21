نشرت صحيفة الأهرام العربي حوارا مع القائد العام المشير خليفة حفتر وصفته بأنه أول حوار بعد عودته من رحلة العلاج بباريس وحمل الحوار أسم "المشير يتكلم".





وتحدث المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي عن الانتخابات بإجراء انتخابات ومصير الجيش الليبي بعد الانتخابات، كما أنه تحدث عن قضية درنة.





وقال "حفتر": "كنا نأمل أن تنتهى قضية درنة سلميا دون اللجوء إلى استخدام القوة، وقد تواصل معنا العديد من المشايخ والأعيان من درنة وغيرها للوصول إلى حل سلمى يجنب المدينة العمليات الحربية، واستمر هذا التواصل أكثر من ثلاث سنوات دون جدوى، حتى تبين لنا أنه لا مجال لتحرير درنة إلا بالقوة بسبب عناد القوى الإرهابية التى كانت تسيطر عليها وتمارس أبشع أنواع الظلم والقهر ضد أهالينا فى درنة".





وأضاف: "تعزل المدينة عن باقى البلاد، وتطبق على أهلها قوانين شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان، عندما فشلت كل المساعى السلمية لم يبق أمامنا إلا المواجهة المسلحة وإعلان ساعة الصفر لتحريرها بالقوة. درنة مدينة غالية على كل الليبيين أرضا وسكانا ولا يمكن أن نسمح بفصلها عن ليبيا وبقائها فى قبضة الإرهابيين."



