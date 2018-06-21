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شقيقة رودريجيز تقع في حب لاعب ريال مدريد

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:21 م
شقيقة رودريجيز تقع في حب لاعب ريال مدريد
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عمر عبد العزيز
 

وقعت خوانا فالنتينا شقيقة خاميس رودريجيز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، في حب ماركو اسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.


وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏صحيفة "البيرنابيو"، إن هناك علاقة قد بدأت بين فالنتينا واسينسيو، خلال الأيام الماضية وقبل بطولة كأس العالم.


يذكر ان رودريجيز خرج علي سبيل الاعارة لنادي بايرن ميونخ في يناير الماضي، والنادي الألماني له حق شراء اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

المزيد عن: مونديال روسيا كورة كأس العالم ريال مدريد رياضة رودريحجيز
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