شقيقة رودريجيز تقع في حب لاعب ريال مدريد

وقعت خوانا فالنتينا شقيقة خاميس رودريجيز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، في حب ماركو اسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.





وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏صحيفة "البيرنابيو"، إن هناك علاقة قد بدأت بين فالنتينا واسينسيو، خلال الأيام الماضية وقبل بطولة كأس العالم.



