بث مباشر مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر اليوم 21/6/2018 كورة اون لاين رابط ماتش مباراة الارجنتين وكرواتيا بث حي

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تبث مباراة الأرجنتين وكرواتيا يوم الخميس 21 يونيو في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مكّة المكرمة.





أي قنوات تبث اللقاء؟





تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.





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موعد المباراة مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر





9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





معلومات عن مشاهدة الأرجنتين وكرواتيا مباشر اليوم الأرجنتين Vs كرواتيا، البطولة : كأس العالم 2018، معلومات عن مشاهدة الأرجنتين وكرواتيا مباشر اليوم الأرجنتين Vs كرواتيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب نيزني نوفغورود، المعلقين : رؤوف خليف (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) + خليل البلوشي (بي إن 4K) .





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