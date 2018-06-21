هوفنهايم الألماني يعلن رحيل مدربه
الخميس 21/يونيو/2018 - 07:19 م
عمر عبد العزيز
أكدت تقارير صحفية ألمانية منذ قليل أن نادي هوفنهايم الألماني، قد أعلن عن رحيل المدير الفني للفريق الأول "جوليان ناجلزمان" في نهاية الموسم الجديد 2018/19.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه من المتوقع أن يصبح ناجلزمان مدرباً للايبزيج بعد نهاية الموسم القادم و بعقد يمتد حتى 4 مواسم ابتداءً من 2019/20.
وقاد ناجلزمان فريق هوفنهايم لإحتلال المركز الثالث في ترتيب البوندسليجا برصيد 55 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونيخ الذي حقق البطولة برصيد 84 نقطة.