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هوفنهايم الألماني يعلن رحيل مدربه

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:19 م
هوفنهايم الألماني يعلن رحيل مدربه
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عمر عبد العزيز
 

أكدت تقارير صحفية ألمانية منذ قليل أن ‏نادي هوفنهايم الألماني، قد أعلن عن رحيل المدير الفني للفريق الأول "جوليان ناجلزمان" في نهاية الموسم الجديد 2018/19.


وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه ‏من المتوقع أن يصبح ناجلزمان مدرباً للايبزيج بعد نهاية الموسم القادم و بعقد يمتد حتى 4 مواسم ابتداءً من 2019/20.


وقاد ناجلزمان فريق هوفنهايم لإحتلال المركز الثالث في ترتيب البوندسليجا برصيد 55 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونيخ الذي حقق البطولة برصيد 84 نقطة.

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