تعرف على السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد (فيديو)



_تمت ترقيته في يناير 2012 لرتبة لواء.

_حصل على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية.

_حصل على ماجيستير العلوم العسكرية كلية القادة والأركان.

_حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا

_خاض الدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

_ تدرج في الوظائف القيادية وصولًا إلى رئيس أركان القوات الجوية وصولًا إلى رئيس أركان القوات القوات الجوية.

_حصل على عدد من الميداليات والأوسمة ومنها نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى.

_ حصل على ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو.

_وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73.

_ميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية.

_ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

_ميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، بالإضافة إلى ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.









عرضت فضائية" إكسترا نيوز"، مساء الخميس، السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد لواء طيار أ.ح محمد عباس حلمي، وهو من مواليد عام 1961، وتخرج من الكلية الجوية عام 1982.