فريد : مانشستر يونايتد يعني العظمة



وقال فريد في تصريحات صحفية :"كما قلت أن مانشستر يونايتد فريق كبير وحينما كنت صغيراً، اسم هذا النادي كنت اسمعه كثيراً وكنت العب بهذا الفريق بألعاب الفيديو، بالنسبة لي فإن مانشستر يونايتد يعني العظمة".



واختتم فريد تصريحاته قائلاً :"أنا سعيد لتواجدي هنا وحصولي على الفرصة للعب بهذا الفريق الكبير صاحب التاريخ العظيم وإنه لشرف أن ألعب لمانشستر يونايتد".

أعرب فريديريكو رودريجيز سانتوس المعروف بفريد والمنتقل حديثاً لمانشستر يونايتد عن سعادته وفخره للإنضمام للشياطين الحمر.