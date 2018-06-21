بيرو تنضم للمنتخبات العربية وتودع بطولة كأس العالم

ودع منتخب بيرو، بطولة كأس العالم والذي تقام في روسيا 2018، بعد خسارته من منتخب فرنسا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة.





وتلقي المنتخب البيروفي، هزيمتين من منتخبي الدنمارك وفرنسا، واسفرت القرعة قبل البطولة عن وقوعه في المجموعة الثالثة.





وأنضم بيرو للمنتخبات العربية، التي ودعت المونديال (مصر - المغرب - السعودية)، ويعد أول منتخب غير عربي يخرج من بطولة كأس العالم.



