بعد حسم "فرنسا" البطاقة الأولي.. تعرف على فرص التأهل في المجموعة الثالثة بالمونديال

تغلب منتخب فرنسا علي نظيره منتخب بيرو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا، بينما تعادل المنتخب الدنماركي مع نظيره الاسترالي بهدف لمثله في نفس المجموعة.

- ترتيب المجموعة الثالثة:

1- فرنسا .. 6 نقاط

2- الدنمارك .. 4 نقاط

3- استراليا .. نقطة وحيدة

4- بيرو .. بدون نقاط .

وبذلك يكون المنتخب الفرنسي قد حسم تأهله رسميًا لدور الـ16 بكأس العالم بعدما حصد 6 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة الثالثة، بينما تأكد خروج منتخب بيرو من البطولة بعدما تذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط، وباتت المنافسة علي تذكرة التأهل الثانية عن هذه المجموعة مُنحصرة بين منتخبي الدنمارك واستراليا وسوف تستمر حتي الجولة الأخيرة.

- المباريات المتبقية بالمجموعة الثالثة:

26 يونيو .. استراليا × بيرو (4 مساءًا)

26 يونيو .. الدنمارك × فرنسا (4 مساءًا)

- صراع ثنائي علي بطاقة التأهل الثانية بالمجموعة الثالثة:

- الدنمارك:

يحتاج منتخب الدنمارك للفوز في مباراته الأخيرة بالمجموعة الثالثة علي نظيره الفرنسي بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل رسميًا ومباشرة لدور الـ16 بالمونديال، دون النظر لنتيجة المباراة الثانية بين استراليا وبيرو.

يستطيع منتخب الدنمارك التأهل رسميًا ومباشرة لدور الـ16 بالمونديال حال تعادله مع منتخب فرنسا ودون النظر لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة، حيث سيرتفع رصيده لـ5 نقاط، وسيكون أقصي رصيد يصل إليه منافسه المباشر منتخب استراليا هو 4 نقاط حال فوزه علي منتخب بيرو.

كما يستطيع منتخب الدنمارك التأهل لدور الـ16 حال خسارته أمام منتخب فرنسا، ولكن بشرط خسارة منتخب استراليا أمام نظيره منتخب بيرو في الجولة الثالثة بالمجموعة، وهنا يصبح ترتيب المجموعة (فرنسا 9 نقاط – الدنمارك 4 نقاط – بيرو 3 نقاط – استراليا نقطة وحيدة)

أما في حالة فوز المنتخب الاسترالي علي نظيره بيرو، وخسارة الدنمارك أمام فرنسا سوف يتساوي المنتخبين الاسترالي والدنماركي في عدد النقاط (4 نقاط)، وهنا يجب أن يكون فارق الأهداف لصالح منتخب الدنمارك حتي يصعد رفقة المنتخب الفرنسي للدور ثمن النهائي بالمونديال.





- استراليا:

حالة وحيدة تصعد بمنتخب استراليا لدور الـ16 ببطولة كأس العالم، تتمثل في تحقيقه الفوز علي نظيره منتخب بيرو بعدد وافر من الأهداف في لقاء الجولة الأخيرة، بالإضافة لخسارة منافسه منتخب الدنمارك أمام نظيره الفرنسي بنتيجة كبيرة، علي أن يكون فارق الأهداف بين المنتخبين الدنماركي والاسترالي لصالح الأخير، وهنا يصعد رفقة منتخب الديوك الفرنسية للدور التالي بالبطولة.