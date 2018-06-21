مصطفى بكري يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات قوية وسريعة لحماية الطبقة المتوسطة
الخميس 21/يونيو/2018 - 07:11 م
أمنية فوزي
ناشد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الحكومة بإيجاد حلولًا سريعة لمواجهة غلاء الأسعار، مثل؛ زيادة ضريبة الدخل على الأغنياء، وإلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور مثل القطاع الحكومي.
وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أنه يجب تطبيق حد الإعفاء الضريبي للموظفين، ورفع دعم تكافل وكرامة، موجهًا حديثه لـ الحكومة: "فين الدعم النقدي للبنزين والسولار، فين كروت البنزين إللي قولتوا عليها؟، الأسعار الأخيرة ألهبت ظهور الكثيرين".
وأكد أن الشعب يحتاج إلى إجراءات قوية وسريعة لحماية الطبقة المتوسطة، وأن حماية الطبقة الفقيرة من أسس الحفاظ على السلم الاجتماعي.
المزيد عن: محدودي الدخل الطبقة المتوسطة التوك شو أخبار مصر