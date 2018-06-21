ارتفاع أسعار زيوت المحركات بعد تقليل الدعم على المحروقات

قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ، إن كبار الموزعين وتجار الجملة والوكلاء بدأوا تحريك أسعار الزيوت المعدنية، وزيوت المحركات.





اوأشار أن هنا توقعات بارتفاع أسعار زيوت محركات السيارات، بما لا يقل عن 10%، خلال الأيام المقبلة، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.





وأضاف أن أغلب الشركات الحكومية والخاصة لم ترفع أسعارها حتى الآن، وأن الزيادة من الممكن أن تعلن يوم الأحد المقبل بعد انتهاء إجازات العيد.





وكانت شركة توتال إيجيبت أعلنت اليوم الخميس عن أسعارها الجديدة لزيوت المحركات، في فروعها المختلفة.





ورفعت الحكومة يوم السبت الماضي، أسعار المواد البترولية حسب نوع المنتج البترولي.





وقال عرفات إن سحب المواد البترولية من المحطات تراجع بشكل ملحوظ يصل إلى نحو 30%، خلال أسبوع العيد، خاصة مع سفر كثير من الأسر لقضاء إجازة العيد.



