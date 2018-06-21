أهم أخبار الإمارات اليوم الخميس 21/6/2018
الخميس 21/يونيو/2018 - 07:08 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الخميس الموافق 21-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أكدت مندوبة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن سمح لأكثر من 30 سفينة مساعدات إنسانية للدخول عبر ميناء الحديدة.
سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة: التحالف ملتزم بلعب دوره الإنساني في اليمن
الإمارات ترسل أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية خلال أشهر
قرقاش: سياسة الدوحة تجاه إيران والحوثي وحزب الله لا يدافع عنها أبناء قطر
سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة: التحالف ملتزم بلعب دوره الإنساني في اليمن
الإمارات ترسل أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية خلال أشهر
قرقاش: سياسة الدوحة تجاه إيران والحوثي وحزب الله لا يدافع عنها أبناء قطر
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