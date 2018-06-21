أهم أخبار الإمارات اليوم الخميس 21/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الخميس الموافق 21-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أكدت مندوبة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن سمح لأكثر من 30 سفينة مساعدات إنسانية للدخول عبر ميناء الحديدة.