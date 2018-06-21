أبوريدة يحدد الموعد النهائي لحسم مصير كوبر مع الفراعنة

كشف المهندس ‏هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، عن ميعاد تحديد الموقف النهائي للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطني سواء بالبقاء أو الرحيل.





وصرح أبوريدة بقوله: "مصير كوبر سيتحدد بعد لقاء السعودية، المقرر لها الاثنين المقبل، فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالمونديال، وبعدها سنقرر هل يبقي أم يرحل".



