أبوريدة يحدد الموعد النهائي لحسم مصير كوبر مع الفراعنة
الخميس 21/يونيو/2018 - 07:04 م
عمر عبد العزيز
كشف المهندس هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، عن ميعاد تحديد الموقف النهائي للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطني سواء بالبقاء أو الرحيل.
وصرح أبوريدة بقوله: "مصير كوبر سيتحدد بعد لقاء السعودية، المقرر لها الاثنين المقبل، فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالمونديال، وبعدها سنقرر هل يبقي أم يرحل".
وكان المنتخب الوطني قد ودع منافسات مونديال روسيا 2018، بعدما تلقي هزيمته علي يد نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.