"بكري" عن ردود الفعل بعد هزيمة المنتخب: "بندور على أي مصيبة وننصب منها مناحة"

أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن الشعب المصري قادر على صنع المستحيلات وقهر الأزمات والمشكلات، والأزمات الطارئة لم تُحبطه ولن تهزمه.



وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس: "شعبنا لا تحكمه أصوات المُحبطين واليائسين، نمر بظروف صعبة ولازم نلاقي حل ولكن اوعوا بلدكم، لو ضاعت مش هترجع".



وعلق على ردود فعل البعض حول هزيمة المنتخب، قائلًا: "تأثرنا وتألمنا على هزيمة المنتخب المصري، ولكن ليه سب البلد وجلد الذات، بندور على أي مصيبة وننصب منها مناحة"، لافتًا إلى أن محاولات الإساءة للرياضيين مؤخرًا الهدف منها هو ضرب الشخصية المصرية، وأن ضرب الشخصية المصرية والتحقير من شأنها ليس من قبيل الصدفة.

