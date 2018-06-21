ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"بكري" عن ردود الفعل بعد هزيمة المنتخب: "بندور على أي مصيبة وننصب منها مناحة"

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:03 م
بكري عن ردود الفعل بعد هزيمة المنتخب: بندور على أي مصيبة وننصب منها مناحة
مصطفى بكري
طباعة
أمنية فوزي
 
أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن الشعب المصري قادر على صنع المستحيلات وقهر الأزمات والمشكلات، والأزمات الطارئة لم تُحبطه ولن تهزمه.

وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس: "شعبنا لا تحكمه أصوات المُحبطين واليائسين، نمر بظروف صعبة ولازم نلاقي حل ولكن اوعوا بلدكم، لو ضاعت مش هترجع".

وعلق على ردود فعل البعض حول هزيمة المنتخب، قائلًا: "تأثرنا وتألمنا على هزيمة المنتخب المصري، ولكن ليه سب البلد وجلد الذات، بندور على أي مصيبة وننصب منها مناحة"، لافتًا إلى أن محاولات الإساءة للرياضيين مؤخرًا الهدف منها هو ضرب الشخصية المصرية، وأن ضرب الشخصية المصرية والتحقير من شأنها ليس من قبيل الصدفة.
المزيد عن: مصطفى بكري كأس العالم روسيا المنتخب التوك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
1
x
14:00
1
أستراليا
فرنسا
1
x
17:00
0
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 7:40:10 PM