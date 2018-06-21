فرنسا ثالث المتأهلين لدور الـ16 بكأس العالم

خطف منتخب فرنسا بطاقة التأهل والعبور إلي دور الـ16 بكأس العالم بعد الفوز على منتخب بيرو بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات.





سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة 34 من الشوط الأول.





ويعد المنتخب الفرنسي هو ثالث منتخب يخطف بطاقة التأهل والعبور لدور الـ16 بعدما تأهل يوم أمس منتخب روسيا ومنتخب أوروجواي عن المجموعات الأولي.





وكان المنتخب الفرنسي قد حقق الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف، ثم اليوم على حساب بيرو بهدف نظيف.