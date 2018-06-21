داعية إسلامي يوضح جزاء الصبر (فيديو)



وأضاف الداعية الإسلامي أن الصبر نصف الإيمان، والشكر النصف الآخر، مستشهدًا بقوله صل الله عليه وسلم "ألا لا إيمان لمن لا صبر له"، متابعًا: "الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد".



أوضح الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، معنى قوله تعالي "إن الله مع الصابرين"، بأن معية الله ورعايته وعنايته مع الذين صبروا عند وقوع الإبتلاء.وتابع جلال، خلال برنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة، متابعًا الصبر يحتاج لمجاهدة في النفس، فهو سلاح مر جدًا، مستكملًا هو مر مثل اسمه ولكن عواقبه أحلى من العسل.